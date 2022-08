Lascio riposare, metto in teglia ed inforno | la mia Torta salata con zucchine non ha eguali! (Di giovedì 18 agosto 2022) Una Torta salata profumatissima che soddisfa lo stomaco di tutta la famiglia è quella di zucchine. Veloce e semplicissima da realizzare può essere perfetta da mangiare anche il giorno dopo la sua cottura. Questa Torta salata di zucchine sarà super croccante e morbida. Vedrai che il solo vederla farà venire l’acquolina in bocca a tutti. Torta salata con zucchine: Facilissima e veloce! Pasta matta Per realizzare la base di una Torta da dividere in 6 porzioni dobbiamo preparare una pasta matta. Ci occorrono: 250 gr di farina 00 15 gr di aceto di vino bianco 130 gr di acqua Timo 30 gr di olio extravergine d’oliva Sale In una ciotola versiamo la farina, un po’ di timo, un pizzico di sale e l’aceto. Dopodiché aggiungiamo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 18 agosto 2022) Unaprofumatissima che soddisfa lo stomaco di tutta la famiglia è quella di. Veloce e semplicissima da realizzare può essere perfetta da mangiare anche il giorno dopo la sua cottura. Questadisarà super croccante e morbida. Vedrai che il solo vederla farà venire l’acquolina in bocca a tutti.con: Facilissima e veloce! Pasta matta Per realizzare la base di unada dividere in 6 porzioni dobbiamo preparare una pasta matta. Ci occorrono: 250 gr di farina 00 15 gr di aceto di vino bianco 130 gr di acqua Timo 30 gr di olio extravergine d’oliva Sale In una ciotola versiamo la farina, un po’ di timo, un pizzico di sale e l’aceto. Dopodiché aggiungiamo ...

