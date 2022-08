Lascia il figlio in auto per andare al bar, al ritorno la terribile scoperta (Di giovedì 18 agosto 2022) Lascia il figlio in auto per andare a bere un drink con il fratello e quando torna trova il bimbo morto. Sifeddin Malahaji, 34 anni, ha detto di aver parcheggiato all’ombra e di aver Lasciato la finestra leggermente aperta mentre andava a trovare suo fratello per alcuni affari nel centro di Adana, in Turchia. Il piccolo Badr Alddin Malahafji si era addormentato in macchina dopo aver deciso di seguire il padre che doveva andare a trovare il fratello. La tragedia era dietro l’angolo, perché le temperature erano molto alte e l’uomo poteva immaginare che Lasciando il bambino da solo all’interno dell’auto sarebbe potuto succedere qualcosa di grave. Nonostante le numerose notizie di casi simili, il 34enne ha deciso di Lasciare il piccolo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022)ilinpera bere un drink con il fratello e quando torna trova il bimbo morto. Sifeddin Malahaji, 34 anni, ha detto di aver parcheggiato all’ombra e di averto la finestra leggermente aperta mentre andava a trovare suo fratello per alcuni affari nel centro di Adana, in Turchia. Il piccolo Badr Alddin Malahafji si era addormentato in macchina dopo aver deciso di seguire il padre che dovevaa trovare il fratello. La tragedia era dietro l’angolo, perché le temperature erano molto alte e l’uomo poteva immaginare chendo il bambino da solo all’interno dell’sarebbe potuto succedere qualcosa di grave. Nonostante le numerose notizie di casi simili, il 34enne ha deciso dire il piccolo ...

