La volontaria di Italia Viva svela la campagna social dei renziani contro Crisanti | “Vergognoso” E viene liquidata da De Giorgi

"Io non faccio campagna elettorale in questo modo, sia chiaro, lo ripeto di nuovo". La denuncia è comparsa su Twitter: una volontaria di Italia Viva ha pubblicato sul suo account @Camiziani gli screenshot dei messaggi arrivati dal partito di Matteo Renzi. E ha di fatto svelato la campagna social organizzata nelle scorse ore contro l'ultimo nemico, il capolista dem Andrea Crisanti: in particolare ha mostrato le indicazioni precise ricevute per rilanciare gli attacchi al candidato, nel bel mezzo della rissa verbale sul Covid, scoppiata ieri 17 agosto. Nel testo si legge: "Sostieni il post di Matteo, retwitta il video di Matteo, retwitta il video di Bonifazi e retwitta la card che ricorda le frasi folli di ...

