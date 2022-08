La truffa del finto incidente agli anziani, i colpi fruttavano fino a 3.000 euro. Così il finto Carabiniere al telefono: “Pagate per i danni fatti da vostro figlio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Una coppia dedita alle truffe nei confronti degli anziani è stata scoperta e smascherata dai Carabinieri della sezione operativa di Bracciano. I due sono accusati di aver messo a segno almeno 5 colpi che gli hanno fruttato in alcuni casi anche fino a 3.000 euro. Ma andiamo con ordine. Truffe agli anziani tra Manziana, Anguillara e Grottaferrata Il blitz dei Militari è scattato ieri. Da tempo i Carabinieri erano sulle tracce dei due malviventi, un 34enne e una 50enne campani, gravemente indiziati di essere i responsabili di alcune truffe ai danni di anziani perpetrate tra maggio e luglio nei comuni di Manziana, Anguillara Sabazia, Grottaferrata, Lugo e Asola. Come funziona il raggiro del finto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 agosto 2022) Una coppia dedita alle truffe nei confronti degliè stata scoperta e smascherata dai Carabinieri della sezione operativa di Bracciano. I due sono accusati di aver messo a segno almeno 5che gli hanno fruttato in alcuni casi anchea 3.000. Ma andiamo con ordine. Truffetra Manziana, Anguillara e Grottaferrata Il blitz dei Militari è scattato ieri. Da tempo i Carabinieri erano sulle tracce dei due malviventi, un 34enne e una 50enne campani, gravemente indiziati di essere i responsabili di alcune truffe aidiperpetrate tra maggio e luglio nei comuni di Manziana, Anguillara Sabazia, Grottaferrata, Lugo e Asola. Come funziona il raggiro del...

