La terapia del sale può giovare a molte malattie respiratorie. Attenzione però: non è adatta a tutti. Lo spiega il Dottor Albergo Braghiroli, pneumologo di Humanitas Mater Domini (Di giovedì 18 agosto 2022) L'haloterapia, o terapia del sale, è un trattamento che prevede l'esposizione e l'assorbimento di particelle di cloruro di sodio per ottenere benefici nel trattamento delle affezioni delle vie respiratorie. In molti casi può sostituire la terapia farmacologica in modo assolutamente ecologico. Ma come agisce e a chi è indicato? Lo spiega il Dottor Albergo Braghiroli, pneumologo di Humanitas Mater Domini.

