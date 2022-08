La storia della violoncellista Vera Issel | “La mia musica è un dono”

(Di giovedì 18 agosto 2022)è unaaffetta da distonia focale che ha fattosua malattia uncon una precisa missione: dare voce agli emarginati e ai diversi attraverso la sua. La vitale diè stata molto travagliata. Nasce come violinista, ma nel corso degli anni si è ritrovata a suonare: la viola, la viola da gamba, l’arpa ed infine il violoncello. Da circa quindici anni soffre di una patologia chiamata “distonia focale del musicista”; una malattia di tipo cognitivo, inserita tra le malattie cosiddette “rare”. E’ una patologia invalidante, che “blocca” l’arto colpito, (nel suo caso la mano sinistra) creando irrigidimento muscolare, spasmi, chiusura delle dita e in alcuni casi, dolore. La sua distonia è comparsa durante gli ...

c_appendino : Ieri 50mila persone hanno scritto un’altra importante pagina della storia del @Mov5Stelle. La nostra comunità ha p… - gippu1 : E' 'solo' un Europeo, ma l'oro della 4x100 mista maschile - con 4 secondi di distacco sull'argento - è una delle pi… - angelomangiante : +++ #Jacobs vince la finale nei 100 metri con il tempo di 9.95 all’Europeo di atletica di #Munich2022 +++ Grandis… - squeeze9 : @lumosrosae @sonopazzaa Ok, ma secondo te uno/a in vacanza cerca la storia della vita o di farsi una scopata? Arriv… - Accipicchina : La ricetta della Pizza e la sua Regale storia. Un impasto che ricopre tutto il mondo di sapori e tradizione tutta I… -

Forbes Italia

In base alle indiscrezioni pare che l'ex calciatoreAs Roma stia frequentando un'altra donna, ... In tanti si sono però chiesti quando Totti e la Bocchi ufficializzeranno la lorod'amore. ...'La vita a volte è incredibile, dopo lunghissimi giri ti porta al centro esattotua.' Sono le parole di Paolo Cognetti, che dopo aver vinto il Premio Strega 2017 con Le otto montagne, venduto in tutto il mondo con oltre un milione di copie, decide di partire per un ... Marinella, una storia di famiglia tra artigianalità e innovazione Vera Issel è una violoncellista affetta da distonia focale che ha fatto della sua malattia un dono con una precisa missione: dare voce agli emarginati e ...Noemi Bocchi e l'ex calciatore: la loro storia verrà ufficializzata quando lui siglerà l'accordo di divorzio Francesco Totti ed Ilary Blasi continuano ad ...