La stagione del Volley Bergamo inizia il 23 ottobre: subito la sfida alle campionesse (Di giovedì 18 agosto 2022) Bergamo. Il 23 ottobre inizierà la stagione 2022/23 del Volley Bergamo 1991. Si comincia in alta quota: la prima in campionato sarà con le campionesse d’Italia in carica dell’Imoco Conegliano. Tre giorni dopo, mercoledì 26 ottobre, il debutto al Palasport di Bergamo contro Il Bisonte Firenze. Poi Monza, Cuneo e Novara. Tutte d’un fiato. Il girone di andata si chiuderà a Casalmaggiore il 26 dicembre. “Ci si prospetta un avvio impegnativo che sarà un’opportunità di crescita – confessa coach Stefano Micoli – Nelle prime cinque gare incontreremo tre dei quattro top team del Campionato e sarà per noi un muro alto da superare ma anche un’occasione per metterci subito alla prova”. Impegnative le prime battute anche per i turni ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022). Il 23inizierà la2022/23 del1991. Si comincia in alta quota: la prima in campionato sarà con led’Italia in carica dell’Imoco Conegliano. Tre giorni dopo, mercoledì 26, il debutto al Palasport dicontro Il Bisonte Firenze. Poi Monza, Cuneo e Novara. Tutte d’un fiato. Il girone di andata si chiuderà a Casalmaggiore il 26 dicembre. “Ci si prospetta un avvio impegnativo che sarà un’opportunità di crescita – confessa coach Stefano Micoli – Nelle prime cinque gare incontreremo tre dei quattro top team del Campionato e sarà per noi un muro alto da superare ma anche un’occasione per mettercialla prova”. Impegnative le prime battute anche per i turni ...

