"La sala operatoria è piena". Ricoverato a digiuno da sette giorni (Di giovedì 18 agosto 2022) Un 42enne deve essere operato per una colica, ma le sale operatorie dell'ospedale di La Spezia sono occupate per altre operazioni più urgenti e e l'uomo è costretto a digiunare da sette giorni in attesa del momento giusto Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Un 42enne deve essere operato per una colica, ma le sale operatorie dell'ospedale di La Spezia sono occupate per altre operazioni più urgenti e e l'uomo è costretto a digiunare dain attesa del momento giusto

RossanaMarinel5 : @elio_vito Potranno fare tutto ciò che le leggi italiane permettono mica sono obiettori di coscienza. Per l’aborto… - ansia_tw : @elio_vito Certo, in sala operatoria poi cantano Guantanamera invece di Jerusalema. - giuseppe_palmas : @barbarab1974 Bello... Dicevi le stesse cose anche ai chirurghi, in sala operatoria, quando ti intimavano di sedare un paziente? - DrGregHouse73 : RT @DrGregHouse73: @ComVentotene 1. Non sono più borse 2. La soluzione è una pianificazione sulla base del fabbisogno di specialisti e non… - DrGregHouse73 : @ComVentotene 1. Non sono più borse 2. La soluzione è una pianificazione sulla base del fabbisogno di specialisti e… -