La Russia schiera i missili ipersonici Kinzhal a Kaliningrad

(Di giovedì 18 agosto 2022) Aarrivano irussi di ultima generazione. Il ministero della Difesa di Mosca ha pubblicato un video in cui si vedono tre caccia MiG-31K Foxhound atterrare presso la base aerea di Chkalovsk, nel territorio del Mar Baltico, come parte di “misure aggiuntive di deterrenza strategica”. Il ministero ha puntualizzato che gli InsideOver.

Mentre a Leopoli era ancora in corso l'incontro trilaterale tra Volodymyr Zelensky , Recep Tayyip Erdoan , e il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres , laannuncia di aver trasferito nell'exclave di Kaliningrad , nel cuore dell'Europa, tra la Polonia e la Lituania , tre aerei da guerra Mig - 31 equipaggiati con missili ipersonici . Il ministero ...Secondo il presidente ucraino la visita del collega turco è 'un potente messaggio di ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 176 - Guterres: assicurare accesso globale a cibo ucraino e fertilizzanti russi - Guterres: assicurare accesso globale a cibo ucraino e fertilizzanti russi Sullo sfondo della guerra in Ucraina, la Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensi ...La guerra in Ucraina è giunta al 176esimo giorno. La Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro ...