La Russia schiera 3 caccia con missili ipersonici a Kaliningrad Media turchi | “Putin apre a un incontro con Zelensky”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Mentre a Leopoli si tiene l’trilaterale tra Vlodymyr, Recep Tayyip Erdo?an, e il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, laannuncia di aver trasferito nell’exclave di, nel cuore dell’Europa, tra la Polonia e la Lituania, tre aerei da guerra Mig-31 equipaggiati con. Il ministero della Difesa precisa che “tre Mig-31 conKinzhal sono stati trasferiti dalla base aerea di Chkalovsk” e saranno in allerta “24 ore su 24” in caso di escalation militare. Un annuncio che sa di avvertimento, con la Federazione pronta a ricorrere all’uso dei suoi, dopo che già nei mesi scorsi aveva trasferito gli Iskander sempre nel piccolo ...

Agenzia_Ansa : La Russia schiera aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituani… - GlobalWar9 : ??????La #Russia schiera aerei dotati di missili Ipersonici all'avanguardia a #Kaliningrad, pronti a colpire qualsiasi… - raffaellamucci1 : Ucraina Russia schiera missili ipersonici a Kaliningrad Erdogan-Zelensk... - fattoquotidiano : La Russia schiera 3 caccia con missili ipersonici a Kaliningrad. Media turchi: “Putin apre a un incontro con Zelens… - hksDDR : Ucraina Russia schiera missili ipersonici a Kaliningrad Erdogan-Zelensk... -

RaiNews

Secondo il presidente ucraino la visita del collega turco è 'un potente messaggio di ...Laha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensioni con l'Ue, sullo sfondo della guerra ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 176 - Aggiornamento del 18 Ago delle ore 17:35 - Aggiornamento del 18 Ago delle ore 17:35 Sullo sfondo della guerra in Ucraina, la Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro delle tensi ...La guerra in Ucraina è giunta al 176esimo giorno. La Russia ha annunciato di aver schierato aerei dotati di missili ipersonici all'avanguardia a Kaliningrad, l'exclave tra Polonia e Lituania al centro ...