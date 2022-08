La profezia finale di Crosetto: "Vi dico quanto prende la Meloni al voto" (Di giovedì 18 agosto 2022) Guido Crosetto ha le idee molto chiare su cosa potrebbe accadere il prossimo 25 settembre. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia in una intervista a Tpi spiega quali sono gli scenari in vista del voto senza usare giri di parole: "Fratelli d'Italia farà più del Pd. Più del 30 per cento". Una profezia che supera addirittura le stime attuali nei sondaggi che danno il partito di Giorgia Meloni intorno al 24 per cento davanti a tutti. Crosetto poi ha aggiunto: "Quando dicevo che sarebbe arrivata al 25% mi prendevate tutti per culo. Vedrà. Scommetto, e ne riparliamo dopo il voto". Poi Crosetto ha parlato della probabile squadra di governo che potrebbe presentare Fratelli d'Italia e il centrodestra dopo la vittoria alle politiche: "ono persone ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Guidoha le idee molto chiare su cosa potrebbe accadere il prossimo 25 settembre. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia in una intervista a Tpi spiega quali sono gli scenari in vista delsenza usare giri di parole: "Fratelli d'Italia farà più del Pd. Più del 30 per cento". Unache supera addirittura le stime attuali nei sondaggi che danno il partito di Giorgiaintorno al 24 per cento davanti a tutti.poi ha aggiunto: "Quando dicevo che sarebbe arrivata al 25% mivate tutti per culo. Vedrà. Scommetto, e ne riparliamo dopo il". Poiha parlato della probabile squadra di governo che potrebbe presentare Fratelli d'Italia e il centrodestra dopo la vittoria alle politiche: "ono persone ...

