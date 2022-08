La Pro loco Tarquinia apre al pubblico la sede per il DiVino Etrusco (Di giovedì 18 agosto 2022) Tarquinia – La Pro loco Tarquinia apre al pubblico la propria sede, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi. Lo farà dal 19 al 21 agosto e dal 25 al 27 agosto, per il DiVino Etrusco, la rassegna enogastronomica che scandirà la parte finale dell’estate della cittadina tirrenica. “Saremo presenti nelle ore serali con l’obiettivo di far conoscere ancora di più l’associazione e far crescere il numero di soci – affermano dalla Pro loco Tarquinia –. Un maggior numero di soci si trasforma infatti in un numero maggiore di idee che possono contribuire ad aumentare le iniziative di promozione e valorizzazione della città. Sarà anche possibile acquistare il libro “Tarquinia, le 100 meraviglie (+1)” e in omaggio si ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022)– La Proalla propria, al civico 19 di via Giuseppe Garibaldi. Lo farà dal 19 al 21 agosto e dal 25 al 27 agosto, per il, la rassegna enogastronomica che scandirà la parte finale dell’estate della cittadina tirrenica. “Saremo presenti nelle ore serali con l’obiettivo di far conoscere ancora di più l’associazione e far crescere il numero di soci – affermano dalla Pro–. Un maggior numero di soci si trasforma infatti in un numero maggiore di idee che possono contribuire ad aumentare le iniziative di promozione e valorizzazione della città. Sarà anche possibile acquistare il libro “, le 100 meraviglie (+1)” e in omaggio si ...

