La prima de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà una prima cinematografica (Di giovedì 18 agosto 2022) I fan fremono per la messa in linea de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Ora, le ultime news da Amazon li porteranno a cercare un modo per viaggiare nel futuro e arrivare già al 2 settembre. In questa data (per l'Italia alle 3 di notte) verranno finalmente rilasciati i primi due episodi della serie, e non solo uno come si pensava in precedenza. Che cosa significa? Che quello che vedremo sarà, a tutti gli effetti, un film (con primo e secondo tempo). Come già annunciato, la prima stagione avrà 8 episodi in totale e, stando a quanto rivelato dai creatori della serie qualche mese fa, dovrebbe avere una durata totale di 10 ore. Questo porta a ipotizzare una durata di quasi 90 minuti a episodio, con la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 18 agosto 2022) I fan fremono per la messa in linea de Il: Glidel. Ora, le ultime news da Amazon li porteranno a cercare un modo per viaggiare nel futuro e arrivare già al 2 settembre. In questa data (per l'Italia alle 3 di notte) verranno finalmente rilasciati i primi due episodi della serie, e non solo uno come si pensava in precedenza. Che cosa significa? Che quello che vedremo, a tutti gli effetti, un film (con primo e secondo tempo). Come già annunciato, lastagione avrà 8 episodi in totale e, stando a quanto rivelato dai creatori della serie qualche mese fa, dovrebbe avere una durata totale di 10 ore. Questo porta a ipotizzare una durata di quasi 90 minuti a episodio, con la ...

