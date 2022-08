La premier finlandese è finita nell’occhio del ciclone per il video social di una festa privata (Di giovedì 18 agosto 2022) Una premier millennial, che – come tutti i millennial – rivendica il proprio diritto alla spensieratezza. Il problema si presenta nel momento in cui questo diritto alla spensieratezza viene immortalato sui social network. A quel punto, si assiste a un cambio di dimensione: la sfera privata diventa automaticamente sfera pubblica, si passa dall’essere Sanna (una giovane di 36 anni che vive la sua età) all’essere Sanna Marin (primo ministro finlandese). Il discrimine, come al solito, è la pubblicazione sui social network di contenuti multimediali che possono essere visionati da una cerchia più o meno ristretta di persone. E per quanto la diffusione di questi video possa essere limitata, c’è sempre qualcuno pronto a far trapelare il leak. Il video social ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Unamillennial, che – come tutti i millennial – rivendica il proprio diritto alla spensieratezza. Il problema si presenta nel momento in cui questo diritto alla spensieratezza viene immortalato suinetwork. A quel punto, si assiste a un cambio di dimensione: la sferadiventa automaticamente sfera pubblica, si passa dall’essere Sanna (una giovane di 36 anni che vive la sua età) all’essere Sanna Marin (primo ministro). Il discrimine, come al solito, è la pubblicazione suinetwork di contenuti multimediali che possono essere visionati da una cerchia più o meno ristretta di persone. E per quanto la diffusione di questipossa essere limitata, c’è sempre qualcuno pronto a far trapelare il leak. Il...

