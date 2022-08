La polemica, via chat, sulla campagna elettorale social di Italia Viva (Di giovedì 18 agosto 2022) L’utilizzo degli strumenti social, ai tempi della campagna elettorale. Si sa che alcuni utenti delle varie piattaforme siano attenti sostenitori di questo o di quel partito: Luca Morisi, guru della comunicazione di Matteo Salvini, arrivava a chiamare questo sistema, che diffondeva i messaggi del leader della Lega o prendeva di mira una serie di soggetti (avversari politici o persone comuni), La Bestia. Funziona così: diversi utenti si coordinano, ricevono delle istruzioni sui post da commentare o da condividere, fanno diventare virali dei messaggi. Spesso capita che questi sistemi – si parla in linea teorica – possano appoggiarsi anche a bot, ovvero ad account non collegati a una persona in carne e ossa. Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, su Twitter si è verificato un episodio che mette in luce qualche elemento in più di come possa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) L’utilizzo degli strumenti, ai tempi della. Si sa che alcuni utenti delle varie piattaforme siano attenti sostenitori di questo o di quel partito: Luca Morisi, guru della comunicazione di Matteo Salvini, arrivava a chiamare questo sistema, che diffondeva i messaggi del leader della Lega o prendeva di mira una serie di soggetti (avversari politici o persone comuni), La Bestia. Funziona così: diversi utenti si coordinano, ricevono delle istruzioni sui post da commentare o da condividere, fanno diventare virali dei messaggi. Spesso capita che questi sistemi – si parla in linea teorica – possano appoggiarsi anche a bot, ovvero ad account non collegati a una persona in carne e ossa. Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, su Twitter si è verificato un episodio che mette in luce qualche elemento in più di come possa ...

