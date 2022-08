La nuova strategia inglese di sicurezza marittima. Tra commercio ed energia (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche i mari si preparano alle sfide del domani. Il Regno Unito ha lanciato la sua nuova strategia navale per migliorare le capacità della propria Marina sotto diversi profili, tecnologico, innovativo e di sicurezza informatica, cercando al contempo di limitare al minimo i danni ambientali. Nei prossimi anni la forza navale inglese punterà sia a riconoscere il danno ambientale come un problema di sicurezza marittima, sia a migliorare la quantità e qualità della mappatura dei fondali marini, grazie anche all’istituzione di un nuovo centro ad hoc. Un piano che punta a una sempre maggior sinergia tra istituzioni, industria, mondo accademico e partner, oltre che a una maggiore condivisione delle informazioni, per aumentare la consapevolezza e la risposta alle minacce che interessano il ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Anche i mari si preparano alle sfide del domani. Il Regno Unito ha lanciato la suanavale per migliorare le capacità della propria Marina sotto diversi profili, tecnologico, innovativo e diinformatica, cercando al contempo di limitare al minimo i danni ambientali. Nei prossimi anni la forza navalepunterà sia a riconoscere il danno ambientale come un problema di, sia a migliorare la quantità e qualità della mappatura dei fondali marini, grazie anche all’istituzione di un nuovo centro ad hoc. Un piano che punta a una sempre maggior sinergia tra istituzioni, industria, mondo accademico e partner, oltre che a una maggiore condivisione delle informazioni, per aumentare la consapevolezza e la risposta alle minacce che interessano il ...

