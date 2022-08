La nuova stoccata di Crisanti a Salvini | “Fosse stato per lui oggi saremmo dalla parte di Putin”

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Non si placa il botta e risposta tra il microbiologo Andrea, candidato col Pd, e il segretario della Lega Matteo. Già nei giorni scorsi, infatti, i due si erano scambiati affondi dai toni non certo teneri. Ospite ieri a Radio Capital,aveva attaccato il leader del Carroccio e aveva detto: “Se fossimo stati nelle sue mani, ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila”. Elaè arrivata anche in merito alle posizioni disulla guerra in Ucraina: “Errori di valutazione non sono stati fatti solo sul Covid, basta pensare alla posizione politica disudi”. Poi, il ...