La notizia non è il mercato del Napoli. È la sorpresa che lo accompagna, come se non fosse un club d'élite

La notizia non è il mercato del Napoli. La notizia è la sorpresa che accompagna il mercato del Napoli. Un club che da dodici anni è stabilmente ai vertici del calcio italiano, che dal 2011 si è piazzato quattro volte secondo e quattro terzo. E che incredibilmente – è questo il fenomeno da indagare – viene perennemente raccontato come se fosse un chioschetto che da un giorno all'altro si è improvvisato azienda. Il Napoli vale mille Atalanta. Eppure è raro imbattersi in analisi che diano il giusto merito alla conduzione aziendale di De Laurentiis. La notizia è lì, così evidente: il Napoli è nettamente più performante di Napoli.

