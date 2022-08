La morte di Ghedini scatena gli haters rossi e grillini, ma stavolta Facebook non censura (Di giovedì 18 agosto 2022) La morte di Niccolò Ghedini, senatore di Forza Italia e storico avvocato di Silvio Berlusconi, ha scatenato i commenti più vergognosi. Certi haters hanno una sorta di impunità. Gli algoritmi di Facebook, così censori in alcuni casi – ne sa qualcosa Caio Giulio Cesare Mussolini che si vide cancellare l’account a causa del cognome – fanno cilecca quando si tratta dei post di alcuni odiatori, soprattutto se sono schierati a sinistra. La prova arriva dai commenti social che circolano in queste ore. “Ho letto commenti indicibili sulla sua morte – scrive su Fb indignata l’avvocato Antonella Pavasili – Addirittura qualcuno si augurava la stessa sorte per il suo datore di lavoro, ossia Silvio Berlusconi. Stavo quasi per rispondere, ma poi ho desistito perchè gli haters mi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladi Niccolò, senatore di Forza Italia e storico avvocato di Silvio Berlusconi, hato i commenti più vergognosi. Certihanno una sorta di impunità. Gli algoritmi di, così censori in alcuni casi – ne sa qualcosa Caio Giulio Cesare Mussolini che si vide cancellare l’account a causa del cognome – fanno cilecca quando si tratta dei post di alcuni odiatori, soprattutto se sono schierati a sinistra. La prova arriva dai commenti social che circolano in queste ore. “Ho letto commenti indicibili sulla sua– scrive su Fb indignata l’avvocato Antonella Pavasili – Addirittura qualcuno si augurava la stessa sorte per il suo datore di lavoro, ossia Silvio Berlusconi. Stavo quasi per rispondere, ma poi ho desistito perchè glimi ...

matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - Giorgiolaporta : State ridendo anche della morte di #Ghedini, malato di leucemia. Com’era quella minchiata che dopo la #pandemia sa… - marcodimaio : Condoglianze alla famiglia dell‘avvocato #Ghedini e alla comunità politica di @forza_italia. Ignobili le cattiverie… - SecciEfisio : RT @confundustria: Cordoglio infinito da tutti i politici per la morte di #Ghedini. Per Stefano, operaio morto annegato a Cagliari nada de… - SecolodItalia1 : La morte di Ghedini scatena gli haters rossi e grillini, ma stavolta Facebook non censura -