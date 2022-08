La modernità del pensiero keynesiano e la prospettiva elettorale

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 agosto 2022) Lain questo strano agosto si presenta inquietante, ma, allo stesso tempo, nel ricorso a una procedura codificata e condivisa e in assenza di spinte alla violenza, presenta anche degli aspetti rassicuranti. Tuttavia, i venti di guerra calda e fredda e la pandemia ancora in corso mantengono un velo di incertezza sul futuro che si intreccia in modo imprevedibile con le sorti economiche e politiche del nostro Paese e del mondo intero. Siamo in gran parte ancora all’interno di convulsioni populistiche nelle democrazie liberali, mentre i paesi con regimi totalitari appaiono, almeno in superficie, molto più stabili. Questa differenza è in parte la conseguenza e in parte la causa dei fallimenti sociali della globalizzazione. Essa è preoccupante perché, stendendo un ulteriore velo di incertezza sulle alleanze e le lealtà internazionali, ...