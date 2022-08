La mia Elsa Morante e ciò che di lei è sopravvissuto in me per trent’anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022): “Seria è la vita, gaia è l’arte”. (…) E so come sia difficile definire persone che quanto più si esprimono, quanto più si manifestano, più lasciano trasparire, di se stesse, non la loro evidenza, ma il loro segreto. Persone dal facile approdo, ma di conquista impossibile. Simili a universi, si lasciano percorrere, esplorare da cima a fondo, ma non si lasciano conoscere. Simili a continenti, ci ricordano continuamente che non ci sia continente che non sia un’isola (…) Sono vive le persone della categoria a cui appartiene. E nella loro vita si portano addosso una croce speciale: quella di sentire di far parte non di un oggi, non di un domani, ma di un sempre. Non saprei che altro aggiungere al ritratto che Cesare Garboli dedica alla scrittrice nella sua raccolta di saggi sulla ...