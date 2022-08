La mania del “tracking” dei calciatori | i tifosi seguono i voli sulle app dei radar

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ndombele è atterrato a Roma. Tutto ok, l’aereo che lo trasportava verso la sua nuova avventura napoletana non è precipitato. Essendo vivo e vegeto, è probabile che passerà le rituali visite mediche a Villa Stuart. Lo sappiamo perché c’è un sacco di gente che ha “tracciato” il suo volo. Lo ha seguitonumerose app di “” aereo che vanno tanto di moda adesso. Come si fa con le pizze, o con i pacchi di Amazon. Atterrato a Roma il volo di #Ndombele: per lui, a breve, le visite mediche a Villa Stuart col #Napoli pic.twitter.com/31daoKXUZ5 — Manuel Guardasole (@MGuardasole) August 18, 2022 I meno impallinati si chiedono “perché”. Cosa temono i feticisti dell’inseguimento Gps? Che il giocatore si perda per la strada un attimo prima di firmare? Che scompaia daie non raggiunga Castelvolturno in tempo per la partitella ...