La Juvecaserta si completa con Sperduto | Luise | “Il giocatore che cercavamo”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Lail roster della sua prima squadra con la guardia ventiduenne di 193 cm Alessandro. Nato il 15 gennaio del 2000, è cresciuto nel vivaio dell’Eurobasket Roma nelle cui fila ha esordito in Lega2 nel 2017/18. La stagione successiva ha trovato continuità di presenza con la maglia della Tiber Roma con cui ha disputato 28 partite del campionato di serie B. L’anno dopo è stato protagonista per la prima volta fuori dalla Capitale con la Fortitudo Alessandria, sempre in serie B. Ritorno nel Lazio nel 2020/21 ma nelle fila della NPC Rieti in Lega2 dove è rimasto fino a dicembre prima di trasferirsi a S. Antimo in serie B (16 partite con 10,6 punti di media). Confermato lo scorso anno nel club del napoletano (9,7 punti di media e 3,3 rimbalzi), lo ha lasciato dopo sei partite ...