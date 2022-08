La guerra si allarga? Soldati cinesi in Russia: scatta l'esercitazione comune (Di giovedì 18 agosto 2022) La Cina spedisce Soldati in Russia. Parteciperà alle esercitazioni militari ribattezzate «Vostok-2022» che si svolgeranno a Khabarovsk e coinvolgeranno parte della Siberia orientale. Un modo per sottolineare l'alleanza tra i due paesi ma anche una sfida all'Occidente in tempi di guerra. Sfida a cui parteciperanno anche la BieloRussia di Alexander Lukashenko, amico da sempre dello «zar» Vladimir Putin; l'India di Narendra Modi che sta comprando il petrolio che Mosca non vende più all'Europa «delle sanzioni», e la Mongolia, storica alleata di Pechino ora guidata da Ukhnaagiin Khürelsükh. A testare le capacità di risposta di aviazione e artiglieria ci saranno inoltre le truppe del Tagikistan, ex satellite dell'Urss, strategico negli equilibri dell'Asia centrale. «L'obiettivo delle manovre - spiega il ministero della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) La Cina spediscein. Parteciperà alle esercitazioni militari ribattezzate «Vostok-2022» che si svolgeranno a Khabarovsk e coinvolgeranno parte della Siberia orientale. Un modo per sottolineare l'alleanza tra i due paesi ma anche una sfida all'Occidente in tempi di. Sfida a cui parteciperanno anche la Bielodi Alexander Lukashenko, amico da sempre dello «zar» Vladimir Putin; l'India di Narendra Modi che sta comprando il petrolio che Mosca non vende più all'Europa «delle sanzioni», e la Mongolia, storica alleata di Pechino ora guidata da Ukhnaagiin Khürelsükh. A testare le capacità di risposta di aviazione e artiglieria ci saranno inoltre le truppe del Tagikistan, ex satellite dell'Urss, strategico negli equilibri dell'Asia centrale. «L'obiettivo delle manovre - spiega il ministero della ...

tempoweb : La guerra si allarga? Soldati cinesi in #Russia: scatta l'esercitazione comune #18agosto #iltempoquotidiano… - ClaraDarioLor : @libero9811 @jacopo_iacoboni Guardi che se la guerra si allarga fino a ricacciare i russi nei loro confini la guerr… - BK63805720 : Chi dice no agli accordi di MINSK e Zelenski Cmq non capisco gli USA e l'Org.UE Dopo 2°guerra mondiale si e fatto i… - ParliamoDiNews : Crimea, Bielorussia, Zaphorizhzhia: la guerra (da noi rimossa) si allarga e incattivisce. #blitzdice #russia… -