La Germania non sarà più l’hub europeo del gas? (Di giovedì 18 agosto 2022) La guerra in Ucraina ha avuto da subito una vittima : il gasdotto Nord Stream 2. Ma per la Germania c'è il rischio di un livellamento europeo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 agosto 2022) La guerra in Ucraina ha avuto da subito una vittima : ildotto Nord Stream 2. Ma per lac'è il rischio di un livellamentoInsideOver.

federico_bosco : La demonizzazione di Meloni oggi non sta in piedi per il semplice motivo che fino a poche settimane fa lo stesso Le… - Mov5Stelle : Abbiamo un'agenda chiara e non vogliamo fare alleanze fittizie. Puntiamo al salario minimo come in Germania, in Fra… - Consummatvmest : RT @SaracomemeSara: GERMANIA: NUOVO PASSAPORTO VACCINALE A CODICE-COLORE In stile cinese, con più livelli di 'diritti': chi non è 'appena v… - PacioIl : @matteosalvinimi A Matteo OGGI IVA SUL GAS IN GERMANIA AL 7,5%!!!! noi di arriva al 22% VEDIAMO DI FARE QUALCOSA… - pierofranz78 : @Soffotcka Ha detto una cavolata … io sto in Germania e onestamente di tornare in Italia non ci penso proprio -