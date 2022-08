La Gazzetta si supera | ora gli acquisti del Napoli sono troppi | rischiano di confondere Spalletti

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 agosto 2022) Laè come Zelig. Ha pagine di cronaca coi fiocchi, che evidenziano il formidabile lavoro di De Laurentiis, Giuntoli e deltutto, poi però nei commenti non riesce a trattenere il fiele che in questo caso sfocia rapidamente nel ridicolo. E non ci mettiamo a fare i maestrini perché gli strafalcioni da quarta elementare ahinoi poscapitare a tutti. Restiamo al contenuto. Ilsta facendo un mercato straordinario, come rilevato dalla stessa: ha fatto la squadra con un saldo di 38 milioni e tagliandone 30 di ingaggi. Fin qui otto calciatori in ingresso (compreso Raspadori) più il portiere che dovrebbe arrivare. Una campagnache è il sogno di ogni tifoso. Ma che cosa ti inventa la? Che i calciatori ora...