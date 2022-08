La Fiorentina vince lo spareggio d' andata | 2-1 al Twente

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 agosto 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Lafa sua la gara didel turno preliminare di Conference League battendo ilper 2-1, ma si deve rammaricare e non poco per non aver capitalizzato un ottimo primo tempo. Ora, in virtù della rete subita nella ripresa, la qualificazione resta aperta e si deciderà nella sfida di ritorno che si disputerà giovedì prossimo in Olanda. Eccellente la prestazione dei padroni di casa per 45? ma nella ripresa, davanti ad un avversario più volenteroso che tecnicamente superiore, i viola soffrono e chiudono in affanno. Lainizia la gara come meglio non si potrebbe: poco più di un giro di orologio e Nico Gonzalez di testa mette in rete il cross da sinistra di Biraghi, con azione ottimamente innescata da una giocata pregevole di Riccardo Sottil. Quest'ultimo si dimostra in ...