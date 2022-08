La Fiorentina c’è, vince l’andata contro il Twente e si avvicina alla qualificazione in Conference League (Di giovedì 18 agosto 2022) La Fiorentina ha conquistato l’andata del turno preliminare di Conferece League. L’avvio di stagione è stato molto importante per la squadra di vincenzo Italiano, all’esordio è arrivato il successo contro la Cremonese. I viola sono reduci da una stagione entusiasmante, la dirigenza è stata assoluta protagonista sul fronte mercato e la squadra è ancora più forte. l’andata contro il Twente si è conclusa a favore della Fiorentina, la qualificazione si deciderà al ritorno. vincenzo Italiano si schiera con Sottil, Cabral e Gonzalez, in panchina Jovic. L’avvio dei padroni di casa è strepitoso, il gol arriva dopo appena due minuti con Nico Gonzalez. I viola continuano a tenere il pallino del gioco e al 30? ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Laha conquistatodel turno preliminare di Conferece. L’avvio di stagione è stato molto importante per la squadra dinzo Italiano, all’esordio è arrivato il successola Cremonese. I viola sono reduci da una stagione entusiasmante, la dirigenza è stata assoluta protagonista sul fronte mercato e la squadra è ancora più forte.ilsi è conclusa a favore della, lasi deciderà al ritorno.nzo Italiano si schiera con Sottil, Cabral e Gonzalez, in panchina Jovic. L’avvio dei padroni di casa è strepitoso, il gol arriva dopo appena due minuti con Nico Gonzalez. I viola continuano a tenere il pallino del gioco e al 30? ...

PAOLOCARLESI : @Gimar69Marchini C’erano tutte le premesse per chiudere il discorso qualificazione stasera, invece 2 tempo Fiorenti… - lo_360 : Quando in una partita ad eliminazione diretta e stai vincendo 2-0 in casa devi cambiare atteggiamento e aver maggio… - IvanDErcole : La retroguardia del #Twente non sarà irresistibile, ma #Cabral ha dominanlto, ha fatto un gol, lottato su ogni pall… - Laura_Bennati : RT @michele_coffee: C'è bisogno del tuo aiuto qui #Fiorentina - K_FITERMANN : Il maltempo impervia. Ci sono morti, feriti e sfollati. Sento il rombo dei tuoni e dell’elicottero. Sento delle gr… -