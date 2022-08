La cultura dell’equilibrio contro l’eccesso | le montagne possono insegnarci molto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il lavoro su agli alpeggi, la gestione dei boschi, la sistemazione dei sentieri sono le attività agrosilvopastorali (Alpwirtschaft) che nelle comunità storiche alpine necessitavano del coinvolgimento simultaneo di numerose braccia. Per quel tipo di mansioni gravose la conduzione collettiva era d’obbligo. È proverbiale la formula: “Più si sale di quota più si innalza il senso di collettivismo, più si scende in pianura più si rafforza l’individualismo“. Il sistema di vita degli antichi alpigiani favoriva il formarsi di comunità compatte: non c’erano apprezzabili divisioni di censo, ma allo stesso tempo vigevano scale gerarchiche definite dall’età, dal sesso, e anche dalla capacità, dunque dal merito. Comandavano gli anziani e i più capaci. In questa organizzazione della vita comunitaria, l’equilibrio demografico con la montagna costituiva il primo dato da tenere sottocchio: non ci si ...