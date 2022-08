La bufera del nord arriva al centro Italia: allerta massima nel Lazio (Di giovedì 18 agosto 2022) Grande attenzione da parte del Dipartimento di Protezione Civile per la perturbazione che, nelle prossime 24 ore, colpirà le Regioni del centro Italia, «Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna dove si avranno più o meno gli stessi fenomeni che oggi hanno interessato il nord: forte pioggia e raffiche di vento. Al nord le condizioni di maltempo permarranno comunque anche nelle prossime ore», fanno presente le stesse fonti. La riunione - in corso nella sede di Via Vitorchiano, a Roma - è servita a «serve a fare il punto e a fare in modo che si predispongano possibili misure precauzionali», fanno sapere all'AGI fonti di Protezione Civile. Alla riunione sull'emergenza maltempo hanno partecipato - oltre al capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che presiede l'unità di crisi - i ... Leggi su iltempo (Di giovedì 18 agosto 2022) Grande attenzione da parte del Dipartimento di Protezione Civile per la perturbazione che, nelle prossime 24 ore, colpirà le Regioni del, «Umbria, Marche,, Abruzzo e Sardegna dove si avranno più o meno gli stessi fenomeni che oggi hanno interessato il: forte pioggia e raffiche di vento. Alle condizioni di maltempo permarranno comunque anche nelle prossime ore», fanno presente le stesse fonti. La riunione - in corso nella sede di Via Vitorchiano, a Roma - è servita a «serve a fare il punto e a fare in modo che si predispongano possibili misure precauzionali», fanno sapere all'AGI fonti di Protezione Civile. Alla riunione sull'emergenza maltempo hanno partecipato - oltre al capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che presiede l'unità di crisi - i ...

