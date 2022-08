Kabul | nuova bomba con 21 morti | si fa strada l’incubo dello Stato Islamico

(Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago – Non si ferma la guerra interna alle fazioni estremiste afgane nella capitale. Un’enorme esplosione ha squarciato ieri, mercoledì 17 agosto, un’affollata moschea della capitale afgana, uccidendo 21 persone. Tra ivi sarebbe anche lo stesso iman intento a predicare ai fedeli. Da quanto afferma il portavoce della polizia afgana, Khalid Zadran, altre 33 persone sono rimaste ferite. L’esplosione è avvenuta durante la preghiera della sera. Ancora non è chiaro chi si celi dietro l’attacco, anche se i talebani sembrano attribuire la strage ai nemici. Solo una settimana vi riportavamo l’attentato suicidache ha ucciso un religioso filo-talebano, sempre a. Ennesima ...

...si è laureata in Economia e commercio all'Università die ha scoperto Free to Run in un momento in cui cercava nuovi stimoli e nuove fonti di ispirazione. Il running le ha offerto una...Ettari di colture appassiti leggi anche, 4 anni senza pioggia: Afghanistan travolto da crisi ...frenata per la ripresa della Cina Intanto, la crescita della produzione industriale e delle ...Sale a 21 morti il bilancio delle vittime dell'attentato che ieri ha colpito una moschea a Kabul. Lo ha reso noto la polizia. "Ieri si è verificata un'esplosione in una moschea durante la preghiera de ...L'attentanto alla moschea nella capitale Kabul è l'ennesima dimostrazione di quanto l'Afghanistan sia vicina al collasso sociale.