Juventus Women | Rosucci | «L’obiettivo è la fase a gironi»

(Di giovedì 18 agosto 2022) Inizia oggi la Champions League della, le parole di: «Andare aiè un obiettivo fondamentale» Inizia oggi il cammino delle due squadre italiane nella’s Champions League:e Roma. Di seguito le parole in conferenza stampa di Martina. FORMA – «Inizio di stagione diverso, abbiamo avuto pochissimi giorni di preparazione e vacanza prima, ci siamo ritrovate tutte da due giorni, diverso rispetto agli altri anni. Cerchiamo di ricostruire il nostro modo di essere e giocare, c’è entusiasmo. Nonostante le esperienze all’Europeo quando siamo qui siamo lae siamo tutte insieme». DELUSIONE EUROPEO – «Le sconfitte lasciano dei segni. La fortuna del calcio è che non ha memoria, adesso ci può essere ...

... primo turno preliminare della's Champions League, è in programma alle ore 20.30 a Vinovo e sarà visibile in diretta suTV e il canale YouTube ufficiale della società. Juve - Racing ...Si tratta di un esordio storico nella's Champions League e sono la settimana squadra italiana a paretciparvi dopo AGSM Verona, Torres, Brescia, Fiorentina,e Milan. Arrivano da 11 ...TORINO - Alle ore 20.30, a Vinovo, la Juve femminile fa il proprio esordio stagionale in Champions League sfidando il Racing Luxembourg nel primo turno preliminare. Le bianconere, che lavorano tutte i ...Juventus femminile contro il Racing Luxembourg, qualificazione Champions. A che ora si gioca e dove vedere la Juventus Women oggi.