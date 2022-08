Juventus-Paredes, Arrivabene ha un nuovo piano: le ultime (Di giovedì 18 agosto 2022) Niente da fare per Adrien Rabiot al Manchester United dalla Juventus. La trattativa per il francese avrebbe di fatto aiutato i bianconeri ad aggiungere liquidità nelle casse personali, per tentare l’assalto agli obiettivi di mercato. Nonostante ciò, però, la trattativa che vedrebbe Paredes a Torino potrebbe non tramontare: la Juventus studia un nuovo piano. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri potrebbero acquistare il centrocampista argentino senza cessioni “di lusso“. Juventus Paredes PSG Il piano sarebbe quello di portare il diritto di riscatto, proposto dal PSG, in obbligo, con una cifra che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Per Paredes, dunque, si tratterebbe del quarto club italiano dopo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 18 agosto 2022) Niente da fare per Adrien Rabiot al Manchester United dalla. La trattativa per il francese avrebbe di fatto aiutato i bianconeri ad aggiungere liquidità nelle casse personali, per tentare l’assalto agli obiettivi di mercato. Nonostante ciò, però, la trattativa che vedrebbea Torino potrebbe non tramontare: lastudia un. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport i bianconeri potrebbero acquistare il centrocampista argentino senza cessioni “di lusso“.PSG Ilsarebbe quello di portare il diritto di riscatto, proposto dal PSG, in obbligo, con una cifra che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro. Per, dunque, si tratterebbe del quarto club italiano dopo ...

