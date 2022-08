(Di giovedì 18 agosto 2022) La mancata cessione di Rabioti piani dellaper arrivare a: il PSG non sembra interessato ad un prestito Secondo quanto riferito da Sky Sport, per Leandroallala situazione è bloccata a causa della mancata partenza di Adrien Rabiot al Manchester United. La situazione potrebbe cambiare se il Psg dovesse aprire ad un prestito: a quel punto, lantus potrebbe di andare avanti e portare l’argentino a Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Juve, si complica la trattativa per Paredes - seba872019 : @Zan_bus @Pasky973 A cc restiamo così almeno si uscite improvvise #zakaria e #mckennie su tutti...#Depay domani pot… - juve_magazine : JUVENTUS - Salta la trattativa Rabiot-United, ora si complica l'affare Paredes - infoitsport : Juve, perchè si complica l'affare Paredes - FraLauricella : RT @FraLauricella: ??#Calciomercato #Juventus ?? #DiMarzio Si complica l'arrivo di #Paredes alla #Juve. Per il #ManUnited le richieste di #… -

Siinvece la cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, a causa delle richieste molto alte da parte del giocatore che comunque resta poco convinto della destinazione visto che i Red ...Larinuncerà ad alcuni bonus per Pjanic per andare incontro al Barcellona. Gli sposi ci sono, manca solo il prete sull'altare, c'è grande ottimismo'. Barak - Fiorentina si farà 'Passi ...Questa sera si riapre la stagione europea del calcio femminile con l'attesissimo esordio di Juventus e Roma in Champions League ...Tramontata definitivamente l’ipotesi di un terzo clamoroso ritorno di Alvaro Morata, la Juventus vuole Memphis Depay ...