Juve-Depay, svolta vicina: l'aiuto con il Barcellona arriva da... Pjanic (Di giovedì 18 agosto 2022) Le strade della Juve e di Memphis Depay potrebbero presto incrociarsi. I contatti tra le parti si intensificano con il passare delle ore e la... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) Le strade dellae di Memphispotrebbero presto incrociarsi. I contatti tra le parti si intensificano con il passare delle ore e la...

DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, ancora niente accordo totale per #Depay: la situazione - MarcelloChirico : #Paredes arriverà alla #Juventus solo se partirà un altro centrocampista #Depay sarà ???? se troverà accordo con #Juve sull'ingaggio - forumJuventus : La Stampa: 'Juve, pressing sul Barça per Depay. L'olandese potrebbe raggiungere presto Torino per effettuare le vi… - sportli26181512 : Juve-Depay, svolta vicina: l'aiuto con il Barcellona arriva da... Pjanic: Le strade della Juve e di Memphis Depay p… - Vincenzo140893 : RT @cmdotcom: #Juve-#Depay, svolta vicina: l'aiuto con il Barcellona arriva da... #Pjanic -