Juve, Bremer non si ferma mai: il suo allenamento sui social | VIDEO (Di giovedì 18 agosto 2022) Campo, casa, palestra: Gleison Bremer non si ferma mai. Il difensore brasiliano, classe 1997, giunto alla Juventus dal Torino per 49 milioni di euro bonus inclusi, ha pubblicato un VIDEO con il suo ultimo allenamento sul social network 'Instagram' Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 agosto 2022) Campo, casa, palestra: Gleisonnon simai. Il difensore brasiliano, classe 1997, giunto allantus dal Torino per 49 milioni di euro bonus inclusi, ha pubblicato uncon il suo ultimosulnetwork 'Instagram'

romeoagresti : #Bremer: “Non ho mai detto che non sarei andato alla Juve, questo è il posto giusto per vincere”. - forumJuventus : Bremer si presenta: “La Juve è il posto giusto per vincere e conquistare la nazionale. Chiellini idolo, gli ho chie… - romeoagresti : #Bremer: “L’ultima amichevole non è stata bella, siamo incavolati, la Juve non vuole mai perdere. Scudetto? La Juve punta sempre a vincere”. - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, #Bremer non si ferma mai: il suo allenamento sui #social | #VIDEO - #JuventusFC #Juventus #Juve https://t… - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: .@juventusfc, #Bremer non si ferma mai: il suo allenamento sui #social | #VIDEO - #JuventusFC #Juventus #Juve https://t… -