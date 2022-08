Joe Keery nel cast di Finalmente l'Alba, il nuovo film diretto da Saverio Costanzo (Di giovedì 18 agosto 2022) L'attore Joe Keery reciterà nel nuovo film diretto da Saverio Costanzo intitolato Finalmente l'Alba, con un ruolo avvolto dal mistero. Finalmente l'Alba, il nuovo progetto diretto da Saverio Costanzo. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sugli interpreti del progetto, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane in Italia. I primi nomi confermati tra le fila del cast di Finalmente l'Alba sono stati infatti quelli di Lily James, Willem Dafoe, Rachel Sennott e Rebecca Antonac. Ora si aggiunge alla lista anche quello di Joe Keery, l'apprezzato interprete di Steve nella ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 agosto 2022) L'attore Joereciterà neldaintitolatol', con un ruolo avvolto dal mistero.l', ilprogettoda. Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sugli interpreti del progetto, le cui riprese inizieranno nelle prossime settimane in Italia. I primi nomi confermati tra le fila deldil'sono stati infatti quelli di Lily James, Willem Dafoe, Rachel Sennott e Rebecca Antonac. Ora si aggiunge alla lista anche quello di Joe, l'apprezzato interprete di Steve nella ...

_italycares_ : Io non credo di sentirmi bene, Joe Keery e Willem Dafoe nello stesso film porcod?? - notmycupoftears : Joe Keery e Lily James verranno in Italia per girare un film assieme, lacrime vere sul mio viso - gospelofluca : Quando l'universo ci ha dato Joe Keery non era consapevole delle conseguenze, non sapeva quanta immensità e potenza… - Manucasy : Raga siamo a Nerano e siamo abbastanza sicuri di aver visto passare in spiaggia Joe Keery di Stranger Things. - STARKlNDNESS : buongiorno a me che ho sognato (anche se per poco) joe keery -