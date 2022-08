Jesolo: basta passeggiate a torso nudo. Ecco l’ordinanza del Comune (Di giovedì 18 agosto 2022) “Per entrare la maglia è obbligatoria”. È il messaggio scritto su alcuni cartelloni affissi all’ingresso di bar e attività commerciali a Jesolo. Si tratta di un’ordinanza dei comuni della costa veneta per evitare che i bagnanti girino in costume e, di conseguenza, per promuovere il decoro urbano nelle località marittime come Jesolo. “l’ordinanza però non basta, per farla rispettare servirebbe il corpo di polizia. Abbiamo dovuto spegnere la fontana per questioni di sicurezza e per evitare che la gente si facesse il bagno”– dichiara a “Morning News” il presidente del comitato dei commercianti della città. Jesolo: Ecco cosa pensa il gestore di una tabaccheria Una situazione ormai ingestibile quella denunciata dai commercianti della zona che raccontano tutto ai microfoni di Canale 5. ... Leggi su zon (Di giovedì 18 agosto 2022) “Per entrare la maglia è obbligatoria”. È il messaggio scritto su alcuni cartelloni affissi all’ingresso di bar e attività commerciali a. Si tratta di un’ordinanza dei comuni della costa veneta per evitare che i bagnanti girino in costume e, di conseguenza, per promuovere il decoro urbano nelle località marittime come. “però non, per farla rispettare servirebbe il corpo di polizia. Abbiamo dovuto spegnere la fontana per questioni di sicurezza e per evitare che la gente si facesse il bagno”– dichiara a “Morning News” il presidente del comitato dei commercianti della città.cosa pensa il gestore di una tabaccheria Una situazione ormai ingestibile quella denunciata dai commercianti della zona che raccontano tutto ai microfoni di Canale 5. ...

