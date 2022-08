Jenna Ortega: 5 curiosità sulla protagonista di Wednesday, la serie in arrivo su Netflix (Di giovedì 18 agosto 2022) Jenna Ortega sta per vestire i panni (e le trecce) di Mercoledì della famiglia Addams, e ci sono delle curiosità sull’interprete che potrebbero esservi sfuggite… Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 agosto 2022)sta per vestire i panni (e le trecce) di Mercoledì della famiglia Addams, e ci sono dellesull’interprete che potrebbero esservi sfuggite…

NetflixIT : Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie… - _TheMadcap_ : RT @wireditalia: La famiglia Addams torna con una nuova storia a episodi con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, incentrata s… - wireditalia : La famiglia Addams torna con una nuova storia a episodi con Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzmán, incen… - RAQVFXKE : jenna ortega as raquelle io ce la vedo - DoppiaG29 : RT @NetflixIT: Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Luis Guzmán, and Isaac Ordonez sono i protagonisti di MERCOLEDÌ, la nuova serie di Tim B… -