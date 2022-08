Jacobs: «Prima della gara gli inglesi mi hanno dato qualche spallatina, per intimorirmi» (Di giovedì 18 agosto 2022) Marcell Jacobs intervistato da Repubblica (Emanuela Audisio) dopo l’oro sui 100 metri agli Europei. «L’atmosfera nella call room era pesante». In che senso, dispetti? «Beh Prima della gara, gli inglesi hanno cercato di darmi qualche spallatina, così per intimorirmi. Però alla fine si sono complimentati, Hughes si è avvicinato e mi ha detto: ho molto rispetto per te. Non ho mai avuto problemi di credibilità con gli altri sprinter, a dubitare di me è stata l’anno scorso la stampa inglese, non gli atleti». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 agosto 2022) Marcellintervistato da Repubblica (Emanuela Audisio) dopo l’oro sui 100 metri agli Europei. «L’atmosfera nella call room era pesante». In che senso, dispetti? «Beh, glicercato di darmi, così per. Però alla fine si sono complimentati, Hughes si è avvicinato e mi ha detto: ho molto rispetto per te. Non ho mai avuto problemi di credibilità con gli altri sprinter, a dubitare di me è stata l’anno scorso la stampa inglese, non gli atleti». L'articolo ilNapolista.

Gazzetta_it : La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? JACOBS, IL RE È TORNATO Le notizie ?? - napolista : Jacobs: «Prima della gara gli inglesi mi hanno dato qualche spallatina, per intimorirmi» A Repubblica: «Alla fine… - Lucavad72 : RT @fanpage: Marcell #Jacobs racconta cosa hanno fatto i tre velocisti inglesi che erano in finale dei 100 metri assieme a lui, poco prima… - fanpage : Marcell #Jacobs racconta cosa hanno fatto i tre velocisti inglesi che erano in finale dei 100 metri assieme a lui,… - massimogrossi2 : @LaBombetta76 @antonellaelisa7 Ragazze altro che Jacobs, ha fatto prima lei a bloccarmi che lui a fare i 100 metri. -