Italvolt - A Scarmagno anche batterie allo stato solido e altre lavorazioni

(Di giovedì 18 agosto 2022) La Gigafactory dialle porte di Ivrea produrràagli ioni di litio con la tecnologia MNC (nickel, manganese, cobalto) e anodi in silicio, ma l'azienda sta valutandola possibilità di assemblare celle. Lo rivela il fondatore e numero uno dell'azienda, Lars Carlstrom, in un'intervista al portale di eeNews Europe, confermando l'intenzione di localizzare all'interno della fabbricaattività legate sempre agli accumulatori, tra cui la produzione di componenti, materiali e, probabilmente, la lavorazione del litio. Solo celle. Inoltre, l'impianto da 45 GWh sfornerà solo celle e non dispositivi di accumulo completi: "Non realizzeremo ancora pacchi batteria, ci stiamo concentrando solo sulle celle. La batteria è la piattaforma ...

