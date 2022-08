Italia-Usa oggi, amichevole volley: orario 18 agosto, programma, tv, streaming (Di giovedì 18 agosto 2022) oggi giovedì 18 agosto si gioca Italia-USA, amichevole di volley maschile. A Cuneo si apre un triangolare di avvicinamento ai Mondiali, che scatteranno il prossimo 26 agoso tra Polonia e Slovenia. La nostra Nazionale si prepara per la rassegna iridata e sarà chiamata a un test decisamente interessante contro la quotata compagine americana. I Campioni d’Europa, reduci dal quarto posto in Nations League e dal collegiale di Cavalese, cercano risposte in campo e desiderano fare un punto della situazione alla vigilia dell’appuntamento più importante della stagione. Il CT Fefé De Giorgi dovrebbe testare la formazione titolare con capitan Simone Giannelli in cabina di regista, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori di riferimento, Simone Anzani e Gianluca Galassi al ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022)giovedì 18si gioca-USA,dimaschile. A Cuneo si apre un triangolare di avvicinamento ai Mondiali, che scatteranno il prossimo 26 agoso tra Polonia e Slovenia. La nostra Nazionale si prepara per la rassegna iridata e sarà chiamata a un test decisamente interessante contro la quotata compagine americana. I Campioni d’Europa, reduci dal quarto posto in Nations League e dal collegiale di Cavalese, cercano risposte in campo e desiderano fare un punto della situazione alla vigilia dell’appuntamento più importante della stagione. Il CT Fefé De Giorgi dovrebbe testare la formazione titolare con capitan Simone Giannelli in cabina di regista, Yuri Romanò opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia gli schiacciatori di riferimento, Simone Anzani e Gianluca Galassi al ...

