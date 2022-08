Italia-Serbia in tv: orario e diretta streaming amichevole Supercup basket (Di giovedì 18 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Serbia, match valido per il torneo amichevole di basket Supercup. Ultimi test amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano ad Amburgo per questo trofeo che dirà molto sulla condizione fisica degli azzurri, a pochi giorni dalle partite ufficiali valide prima per le qualificazioni ai Mondiali 2023, e poi per gli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale aggiornata. CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023 CALENDARIO EUROPEI 2022 CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per il torneodi. Ultimi test amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano ad Amburgo per questo trofeo che dirà molto sulla condizione fisica degli azzurri, a pochi giorni dalle partite ufficiali valide prima per le qualificazioni ai Mondiali 2023, e poi per gli Europei 2022. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale aggiornata. CALENDARIO QUALIFICAZIONI MONDIALI 2023 CALENDARIO EUROPEI 2022 CALENDARIO ...

3KiB3 : RT @trentinovolley: ??????????| NAZIONALI ? Cinque gialloblù oggi in campo per test match in vista del Mondiale: ?? #Lisinac e #Podrascanin alle… - LucaP52977790 : RT @trentinovolley: ??????????| NAZIONALI ? Cinque gialloblù oggi in campo per test match in vista del Mondiale: ?? #Lisinac e #Podrascanin alle… - NunzioCassano : RT @trentinovolley: ??????????| NAZIONALI ? Cinque gialloblù oggi in campo per test match in vista del Mondiale: ?? #Lisinac e #Podrascanin alle… - aaronadlawan : RT @trentinovolley: ??????????| NAZIONALI ? Cinque gialloblù oggi in campo per test match in vista del Mondiale: ?? #Lisinac e #Podrascanin alle… - trentinovolley : ??????????| NAZIONALI ? Cinque gialloblù oggi in campo per test match in vista del Mondiale: ?? #Lisinac e #Podrascanin a… -