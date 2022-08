Italia-Serbia domani in tv: orario e diretta streaming amichevole Supercup basket (Di giovedì 18 agosto 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia-Serbia, match valido per il torneo amichevole di basket Supercup. Ultimi test amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano ad Amburgo per questo trofeo che dirà molto sulla condizione fisica degli azzurri, a pochi giorni dalle partite ufficiali valide prima per le qualificazioni ai Mondiali 2023, e poi per gli Europei 2022. L’ultima sfida contro la Francia ha visto una netta superiorità dei transalpini, per questo servirà una bella prestazione per ritrovare fiducia. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per il torneodi. Ultimi test amichevoli per i ragazzi di coach Pozzecco, che volano ad Amburgo per questo trofeo che dirà molto sulla condizione fisica degli azzurri, a pochi giorni dalle partite ufficiali valide prima per le qualificazioni ai Mondiali 2023, e poi per gli Europei 2022. L’ultima sfida contro la Francia ha visto una netta superiorità dei transalpini, per questo servirà una bella prestazione per ritrovare fiducia. La palla a due della partita è fissata alle ore 18:00 di venerdì 19 agosto, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Action, oltre che insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, ...

