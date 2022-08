Investe per errore la figlia di un anno: i vicini raccontano le strazianti urla del padre (Di giovedì 18 agosto 2022) padre Investe e uccide per errore la figlia. I vicini: “urla tremende difficili da descrivere”. Una tragica storia macchia di sangue il Ferragosto italiano. A Tombelle di Vigonovo in provincia di Venezia, al confine con quella di Padova, intorno alle 11.20 dello scorso lunedì, il giorno di Ferragosto, sia consumata una tragedia, un vero e proprio dramma che L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 18 agosto 2022)e uccide perla. I: “tremende difficili da descrivere”. Una tragica storia macchia di sangue il Ferragosto italiano. A Tombelle di Vigonovo in provincia di Venezia, al confine con quella di Padova, intorno alle 11.20 dello scorso lunedì, il giorno di Ferragosto, sia consumata una tragedia, un vero e proprio dramma che L'articolo NewNotizie.it.

tancredipalmeri : Inutile puntualizzare “eh ma guarda l’Inter non investe sui giovani”. Non c’entra proprio niente. L’Inter è l’uni… - ItaliaViva : Basta con le chiacchiere di chi non ha rapporti con il territorio. È inutile parlare di integrazione se non si inve… - Agenzia_Ansa : Un bimbo è stato ricoverato questa sera in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalza… - Gianni_Carbini : RT @FusatoRiccardo: Paragonate le operazioni Casadei e De Ketelaere per rimarcare che una squadra investe sui giovani e l'altra no è sempli… - fanpage : Il vigile urbano prova a fargli la multa per divieto di sosta, lui parte e lo investe col motorino per sfuggire all… -