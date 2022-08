Inter, ultima offerta del PSG per Skriniar: prendere o lasciare (Di giovedì 18 agosto 2022) Il PSG prepara l’ultima offerta all’Inter per Skriniar, ma in caso di ennesimo rifiuto nerazzurro, virerà su altri obiettivi prendere o lasciare. Il Psg, come scrive l’Equipe, ha formulato l’ultima offerta per Milan Skriniar, senza menzionare a quanto ammonti. Il club parigino ha inoltre fatto sapere che non ce ne sarà un’altra a rialzo: o l’Inter accetta questa cifra o non se ne farà nulla. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Il PSG prepara l’all’per, ma in caso di ennesimo rifiuto nerazzurro, virerà su altri obiettivi. Il Psg, come scrive l’Equipe, ha formulato l’per Milan, senza menzionare a quanto ammonti. Il club parigino ha inoltre fatto sapere che non ce ne sarà un’altra a rialzo: o l’accetta questa cifra o non se ne farà nulla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

