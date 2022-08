Inter, presto la cessione? Oaktree non vuole fare come Elliott con il Milan (Di giovedì 18 agosto 2022) Il gruppo Suning potrebbe vendere l'Inter per ripagare il debito ad Oaktree, che non vorrebbe ereditare il club come successo ad Elliott con il Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 agosto 2022) Il gruppo Suning potrebbe vendere l'per ripagare il debito ad, che non vorrebbe ereditare il clubsuccesso adcon il

PianetaMilan : #Inter, presto la cessione? #Oaktree non vuole fare come #Elliott con il #Milan #ACMilan #SempreMilan - Il_nuovo_Doman : @stevenzhang_91 @Inter @javierzanetti per vincere la ?? ?? occorrono investimenti i risultati sportivi ed economici… - keybianconera : @NumerINTERi Le risposte si avranno presto, cambiare credo sia cambiato poco,i conti non tornano e arrivare ad un a… - MarcoSwiss : @LeggendaAmbros1 Piccola correzione. La proprietà non può mettere una lira nell’inter. Sostanza non cambia, ma da u… - calciomercatoit : ?? L'#Inter ha sacrificato Cesare #Casadei che presto diventerà un nuovo calciatore del #Chelsea ?? È la scelta giust… -