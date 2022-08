Inter, per Akanji il Borussia Dortmund chiede 20 milioni (Di giovedì 18 agosto 2022) Si complica l’affare Akanji all’Inter: il Borussia Dortmund chiede 20 milioni, troppi per le casse dei nerazzuri Rischia di saltare il colpo Akanji per l’Inter. Come riportato dal Corriere della Sera, il difensore del Borussia Dortmund ha un anno di contratto e i tedeschi chiedono 20 milioni. L’opzione del prestito è impraticabile senza prima il rinnovo del difensore e la richiesta del Borussia è troppo alta per i nerazzurri. Occhio quindi alle altre opzioni: Acerbi, che ha il favore di Inzaghi, oppure Tanganga, soffiandolo ai cugini rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Si complica l’affareall’: il20, troppi per le casse dei nerazzuri Rischia di saltare il colpoper l’. Come riportato dal Corriere della Sera, il difensore delha un anno di contratto e i tedeschi chiedono 20. L’opzione del prestito è impraticabile senza prima il rinnovo del difensore e la richiesta delè troppo alta per i nerazzurri. Occhio quindi alle altre opzioni: Acerbi, che ha il favore di Inzaghi, oppure Tanganga, soffiandolo ai cugini rossoneri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

