Inter, Goldman Sachs lavora alla cessione del club: Oaktree non vuole fare come Elliott (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esordio in campionato dell’Inter è stato vincente, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato tre punti preziosi in trasferta contro il Lecce con un gol nel finale di Dumfries. La squadra continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, nel frattempo continuano a tenere banco le voci sulla cessione del club nerazzurro. Nelle ultime ore è stata pubblica un’indiscrezione importante, dal ‘Sole 24 ore’: si parla di un certo fermento della banca statunitense Goldman Sachs, che starebbe per mandare una documentazione con i dati riservati relativi al club nerazzurro. Zhang aveva smentito le voci di una possibile cessione e, da Londra, il creditore Oaktree avrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a replicare quanto fatto da ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) L’esordio in campionato dell’è stato vincente, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato tre punti preziosi in trasferta contro il Lecce con un gol nel finale di Dumfries. La squadra continua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti, nel frattempo continuano a tenere banco le voci sulladelnerazzurro. Nelle ultime ore è stata pubblica un’indiscrezione importante, dal ‘Sole 24 ore’: si parla di un certo fermento della banca statunitense, che starebbe per mandare una documentazione con i dati riservati relativi alnerazzurro. Zhang aveva smentito le voci di una possibilee, da Londra, il creditoreavrebbe fatto sapere di non essere intenzionato a replicare quanto fatto da ...

