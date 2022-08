Insulti razzisti a Son, la condanna del Chelsea: “Zero tolleranza, non c’è posto per questi idioti” (Di giovedì 18 agosto 2022) Uno splendido match come quello tra Chelsea e Tottenham è stato rovinato dagli Insulti razzisti che alcuni tifosi di casa hanno rivolto a Heung-Min Son. Un gesto terribile che i blues non hanno esitato a condannare in una nota: “Comportamenti discriminatori come questo sono aberranti. Il club ribadisce la sua posizione di tolleranza Zero verso questi fatti. Purtroppo ci sono ancora degli idioti che fanno vergognare il Chelsea e tutti i veri sostenitori. Stiamo indagando sull’accaduto e per il responsabile non ci sarà posto nel Chelsea“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Uno splendido match come quello trae Tottenham è stato rovinato dagliche alcuni tifosi di casa hanno rivolto a Heung-Min Son. Un gesto terribile che i blues non hanno esitato are in una nota: “Comportamenti discriminatori come questo sono aberranti. Il club ribadisce la sua posizione diversofatti. Purtroppo ci sono ancora degliche fanno vergognare ile tutti i veri sostenitori. Stiamo indagando sull’accaduto e per il responsabile non ci sarànel“. SportFace.

